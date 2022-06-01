"Попала на деньги": выставленная из России Наргиз подложила свинью близкому человеку

На днях стало известно о том, что Наргиз Закирову с позором выставили из России.

После этого стали вскрываться занятные факты о певице. Например, продюсер Олеся Сазыкина рассказала, как Наргиз Закирова подставила довольно близкого человека – своего концертного директора. Речь идет о бывшей пиарщице певицы Жасмин – Маре, которая впоследствии стала работать с Закировой.

"Мара попала с ней на деньги," – рассказала Сазыкина в комментарии Пятому каналу.

Наргиз подложила свинью Маре тем, что не приехала на заранее организованное выступление. По словам Сазыкиной, Закирова просто была не в состоянии приехать. В результате у концертного директора возникло очень много проблем из-за скандального поведения звезды.

Мару далеко не единственная, кто в той или иной мере пострадал от выходок Наргиз. С эпатажной участницей шоу "Голос" не любят работать многие организаторы из-за ее сложного характера. По признанию Сазыкиной, артистка не скупится на мат и легко может устроить истерику.

Напомним, что проблемы с въездом в нашу страну у Закировой возникли из-за ее антироссийской позиции. Прибывшая в Москву звезда была депортирована в Узбекистан, предварительно устроив скандал в аэропорту. Адвокат Наргиз Закировой получил официальное решение о запрете въезда для звезды в Россию на ближайшие 50 лет.





Ранее изгнанной из страны скандалистке Наргиз Закировой поставили диагноз.