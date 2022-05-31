"Хорошо смеется тот, кто смеется последним": выставленной из России Наргиз дали по наглой роже

Главным скандалом минувшей недели стал инцидент с певицей Наргиз, которую с позором выставили из России. После череды антироссийских высказываний артистка сбежала в родной Узбекистан, но потом вдруг захотела вернутся.
Прямо в аэропорту Домодедово ее задержали, когда она вернулась в Москву из Ташкента. После этого Наргиз выдали предписание о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет.
Ведущая Алена Жигалова в своем ютуб-шоу отметила, что Наргиз Закировой будет 101 год, когда она смодет вернуться в нашу страну.
"Доживет ли Наргиз до 101 года, чтобы вернуться в РФ. В принципе Наргиз хорошо выглядит и ничем не болеет. У нее есть все шансы до 101 дожить и вернуться прекрасно в Россию вместе со Светланой Лободой, Максом барских, Веркой Сердючкой. Квартет пусть сделают и будут развлекать всех, кто доживет и вспомнит, кто они вообще такие", – с юмором отметила ведущая.
Алена Жигалова припомнила Наргиз ее сторис, где она нагло смеялась в камеру над ее программой, широко открыв рот. В ответ на это ведущая с сарказмом отметила: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Давай, до свиданья!"