"Я ничего плохого Италии не сделал": Фомин о судьбе роскошной заграничной недвижимости

11-я русская музыкальная премия телеканала RU TV cобрала остающихся пока в России знаменитостей. Среди них и Митя Фомин, который, хотя и имеет дом в Италии, о переезде туда никогда не помышлял.

Дом Фомина находится между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей. "Мы честно платим все налоги, недавно перекрыли крышу, поскольку она текла – ведь дому 300 лет. Но он отремонтирован, со всеми удобствами", – говорит Митя.

При этом сегодня в новостях то и дело говорят, что недвижимость россиян за границей пытаются конфисковать. "У меня дом не отнимают, поскольку он записан на мою сестру, гражданки Италии, – говорит Фомин. – Я там редко бываю и Италии ничего плохого не сделал (улыбается)".

По словам Фомина, у него самого есть вид на жительство и полететь туда мог бы без проблем даже при текущем положении дел с границами. "Но не теперь, – вздыхает он. – То нет времени, то на майские праздники были раскуплены удобные билеты, К тому же улетать куда-то сейчас считаю неправильным – быть в стороне от своей страны я не могу".

Сегодня весь мир переживает непростые в экономическом плане времена. И Митя Фомин поделился с "Дни.ру" лайфхаком по поводу того, как он сам бережет трудовую копейку. "Во-первых, я давно уже не покупаю одежду, а для выходов в свет, как сегодня, просто арендую ее – считаю это трендом, – сообщил музыкант. – Во-вторых, не хожу по ресторанам – либо оформляю доставку, либо мне готовит домработница. Поэтому я не заметил особенного изменения в своей жизни в свете текущих событий. К тому же у меня были запасы, я человек бережливый, поэтому и впредь буду экономить".