Митя Фомин об увеличении гонораров и отъезде за рубеж на фоне специальной операции на Украине

Шоу-бизнес лихорадит – концерты отменяются, гастроли переносятся. Артисты жалуются на падение доходов и на кризис в развлекательном жанре. О том, что происходит сегодня в индустрии развлечений, на своем примере корреспонденту "Дни.ру" рассказал Митя Фомин.

Многие артисты устанавливали свои гонорары в иностранной валюте. И сегодня из-за резкого скачка курса вынуждены менять ценники. "Лично я ничего не меняю, – заверил Митя. – Потому что, во-первых, я и так получаю за выступления не доллары, а рубли. Причем работаю по "белой" кассе, с договорами, плачу налоги. А, во-вторых, считаю, что в этих условиях мы должны быть неким камертоном, дарить людям позитив, правильное настроение, разряжать обстановку".

Поднимать гонорары Фомин не планирует пока. "Если задрать ценник, то люди могут отвернуться, перестать ходить на концерты, – справедливо полагает исполнитель. – А мне хочется быть артистом, солидарным, созвучным моему народу".

Хотя переносы и отмены у певца тоже в последнее время – не редкость. "3 марта у меня должен был быть концерт, но я понял, что не смогу выйти на сцену, не будет настроения петь и танцевать, – пояснил Фомин. – На фоне сгущающейся обстановки мы были вынуждены отложить концерт и теперь сыграем его 8 апреля в клубе "16 тонн". Потому что при любых обстоятельствах надо продолжать делать то, что от тебя ждут, что ты лучше всего умеешь. А не заниматься риторикой, демагогией, как многие коллеги".

Немало артистов сегодня уехали во внезапный отпуск за границу. Но Митя Фомин остался патриотом, хотя у него есть дом в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей. Он, словно Анна Ахматова, которая писала:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл,

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

"Конечно, я бы мог уехать в Италию, тем более, у меня там есть вид на жительство и пока еще что-то летает, – пояснил музыкант. – Но лететь туда считаю неправильным сейчас – это будет не отдых, не времяпровождение, а переживания. Быть в стороне от своей страны я не могу".