Показывают пальцем: Непутевый сын Королевой с козлиной бородкой опозорился в театре

Артистка даже пыталась пропихнуть его в мир шоу-бизнеса, таская по различным проектам, где Архип Глушко, держа в руках микрофон, пытался петь. Однако, судя по негативным комментариям пользователей, попытки Наташи Королевой оказались тщетными.
Фанаты не раз называли сына знаменитой певицы, рвущегося идти по стопам мамы, непутевым, а также советовали посвятить свою жизнь какому-нибудь другому делу – подальше от сцены. У молодого человека в силу возраста еще очень много времени определиться с профессией, ну а пока он проводит культурные вечера с родительницей. Так, накануне артистка вместе с сыном отправилась в Большой театр, однако и там Архип Глушко умудрился опозориться.
Во-первых, массу вопросов вызвал его внешний вид. Если Наташа Королева вырядилась в элегантное платье, то ее наследник нацепил веселенькую цветастую рубашку. Благо, прикрыл ее белым пиджаком. А еще Архип Глушко, судя по всему, пытается отрастить брутальные волосы на лице, но пока это больше смахивает на козлиную бородку.
Но по-настоящему молодой человек оконфузился, когда знаменитая мама задала ему простой вопрос. "Архип, ты впервые в Большом театре?" – поинтересовалась певица. На него парень почему-то не смог ответить внятно: сказал, что был, а потом заявил, что не помнит, когда. Слова сына рассмешили артистку, и она принялась показывать на него пальцем, приговаривая, что, значит, здесь он все-таки впервые.