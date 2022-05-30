Горячо! Стиснувшая длинный причиндал МакSим с набухшими сосками ублажила толпу футболистов

Певица Максим поразила народ своей выходкой.







За течением тяжелой болезни популярной певицы с замиранием сердца следила почти вся страна. Врачи делали неутешительные прогнозы, но, к счастью близких и фанатов артистки, она буквально вернулась с того света. Пока певица Максим была без сознания, ее поддерживали по всей России, причем в стороне не остались и фанаты "Спартака", которые толпой пели ее хит "Знаешь ли ты".

Как передает РИА ФАН, осле своего чудесного выздоровления звезда появилась на стадионе матча "Спартак" – "Динамо", чтобы лично исполнить ту самую песню, которой в тяжелые времена ее поддержали футбольные болельщики. Правда, выступление артистки публику слегка удивило: дело в том, что она, кажется, забыла бюстгальтер, ведь сквозь ее платье отчетливо виднелись ее набухшие соски. Неудивительно, что взгляд многих был прикован к груди звезды, а ее номер получился очень горячим.

Крепко стиснув в руках длинный микрофон, она с усердием на лице исполняла свой хита, а явно удовлетворенная ее выступлением толпа футболистов и фанатов во весь голос ей подпевала. К слову, до нее на стадионе появлялась Люся Чеботина с песней "Солнце Монако", которую публика, судя по комментариям в соцсетях, освистала. Так что, номер певицы Максим народу явно угодил.