Три миллиона в год за школу и несколько миллионов за часы: Погребняк похвасталась сказочным богатством

"Я сейчас ни на чем не экономлю, по-прежнему могу позволить себе все, кроме, наверное, пока загородного дома за 270 миллионов, который мне давно хочется купить, – улыбается богатая Мария Погребняк. – У меня нормально идут все мои бизнесы".
Основной доход оборотистой жене знаменитого футболиста приносит руководство тикток-хаусом PopStar House. "Наш блогер Кирилл Колесников официально стал номер в TikTok всего СНГ – он еще год назад набрал 31 миллионов подписчиков, – радуется Погребняк. – Что же касается меня самой, то мне доходы приносят контракты, которые приходят на PopStar House".
Но недавно появился у нее и новый – модный – источник дохода. "Я увлеклась криптовалютой (альтернативная валюта, виртуальные деньги, которые в отличие от фиатных средств не имеют физического выражения – Прим. ред.), – пояснила Погребняк. – Мы всей семье приобрели специальные кроссовки с NFT-технологией. У меня 36 пар! И в день эти кроссовки приносят от 600 до 100 долларов. Только успевай бегать! Сейчас зашла еще в один неплохой NFT-проект, где тоже, думаю, поднять приличные деньги".
Проект NFT, что в переводе с английского означает "невзаимозаменяемый токен", был создан для регистрации специальных цифровых жетонов, позволяющих получить права на определенный цифровой объект в виртуальной системе блокчейна Эфириум, используемой для цифровых финансов.
Все проекты NFT создает в игровой форме – в процессе игры пользователь за определенные действия получает токены. На этом принципе было создано игровое приложение STEPN, в котором игрок зарабатывает токены во время занятий спортом. Грубо говоря, Погребняк с семье бегает в кроссовках и получает за это деньги.
По словам Марии, никакие санкции ее семью не затронули. "Мы их сами обошли, – смеется она. – По прежнему, я ношу часы швейцарского бренда Rolex с бриллиантами за несколько миллионов рублей – это подарок мужа. Точную цену называть не буду, иначе меня где-то пристрелят (улыбается). Наши дети так же учатся в дорогом учебном заведении – мы платим за троих сыновей там три миллиона рублей в год. И еще около 300 тысяч в месяц уходит на репетиторов и разные секции".