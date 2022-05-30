Три миллиона в год за школу и несколько миллионов за часы: Погребняк похвасталась сказочным богатством

Год назад в интервью "Дни.ру" Мария Погребняк признавалась: "Я могу прожить даже на миллион в месяц. Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7". Изменились ее привычки в свете текущей экономической ситуации в стране, Маша рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV.



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