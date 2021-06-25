"Миллион в месяц только на еду": жена футболиста Погребняка изумила суммами семейных тратах

Павел Погребняк – один из самых известных в стране футболистов. Популярности ему добавляет и красавица-жена – Мария Погребняк, с которой нападающий знаком еще со школы. О распределении семейных обязанностей и доходах с супругой футболиста поговорил корреспондент "Дни.ру".

Российская сборная по футболу проиграла Дании в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 1:4. После этого поражения наша команда не смогла выйти в плей-офф турнира и закончила выступление на Евро-2020. Мария Погребняк призналась, что это печальное событие в их семье приняли близко к сердцу и очень переживали.

"Я даже не смотрела эту игру, но мне было очень жаль наших ребят и болельщиков – что-то, видимо, пошло не так, – вздыхает Мария. – Мы, конечно, ждали победы от сборной России, а Паша уже планировал выезжать на следующую игру в Петербург – он не думал, что мы так быстро вылетим".

Напомним, сам Погребняк отборочный цикл на Евро-2012 начал игроком стартового состава, однако потом проиграл борьбу Александру Кержакову и Роману Павлюченко. 3 сентября 2010 года оформил первый свой дубль за сборную и принес победу в матче со сборной Андорры. На чемпионате Погребняк вышел на поле лишь в заключительном групповом матче со сборной Греции, однако россияне потерпели поражение 0:1 и покинули турнир. После этого перестал вызываться в сборную.

Рассказала Мария и про доходы в семье. Сегодня она сама очень прилично зарабатывает и тянет на себе большую семью, руководя тикток-хаусом PopStar House. "Наш блогер Кирилл Колесников официально стал номер в TikTok всего СНГ – он набрал 31 миллионов подписчиков, – радуется Погребняк. – Он уже дал интервью Forbes, номинирован на звание "Человек года" по версии GQ и сейчас станет участником одного реалити-шоу. Что же касается меня самой, то мне доходы приносят контракты, которые приходят на PopStar House. Может быть очень много, а может быть и ничего".

Впрочем, Мария довольно скромна и даже аскетична в своих потребностях. "Я могу прожить даже на миллион в месяц, – уверяет она. – Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7".

Правда, и с такими доходами Погребняк пока не все может себе позволить. "Я мечтаю о большом загородном доме в элитном поселке, но он стоит 270 миллионов – пока не потяну", – горюет Мария. Как говорится, кому суп жидок, а кому бисер мелок...