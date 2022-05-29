"Лицо лошадиное": размалеванная Ковальчук с треском провалилась

Яркая блондинка Юлия Ковальчук всеми силами старается выглядеть красиво. Имидж, стиль, модные прически — все это входит в ее интересы. Тем не менее многие считают, что певица недостойна быть женой красавчика Алексея Чумакова, не под стать.
Знаменитость получает комплименты от поклонников, поэтому не унывает. Но гневные критики из раза в раз пытаются ее задеть. Так, в очередной раз попытки навести марафет обернулись порцией оскорблений.
В личном блоге Юлия Ковальчук показала себя до макияжа и после. Очевидно, в планах звезды было приятно удивить публику преображением. Из одомашненной женщины средних лет она превратилась в светскую львицу с щедрой порцией штукатурки.
Увы, в комментариях звезду осыпали неприятными замечаниями. Злопыхатели прошлись по ней вдоль и поперек. Миловидный и ухоженный облик блондинки условно смешали с помоями.
"Какая безвкусица!", "Страшно, уходим. Ужас", "Розовая помада вам не идет", "Постарела", "Лицо лошадиное", — такие едкие замечания получила Юлия Ковальчук от пользователей Сети.
Отметим, что певица демонстрировала свой макияж для выхода в свет. В минувшую субботу состоялась церемония вручения премии RU.TV, где артистка появилась в непривычном наряде ярких оттенков. Одежду жены Алексея Чумакова тоже сочли неудачной. Юлия Ковальчук с треском провалилась.