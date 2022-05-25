Юлия Ковальчук готовится к родам

Популярные российские исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже почти десять лет, однако встречаться они начали еще задолго до свадьбы. Конечно, поклонники звездной парочки считают их брак довольно-таки крепким, что вообще является большой редкостью на отечественной эстраде. Сегодня семья воспитывая дочь Амели, которая появилась на свет почти пять лет назад.
При этом не исключено, что семья артистов готовится к пополнению. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков сами недавно поделились планами по рождению второго ребенка. Они раскрыли карты в интервью Пятому каналу после ежегодной звездной премии "Прорыв Года 2022".
Алексей Чумаков подчеркнул, что они с супругой будут стараться завести нового наследника. Юлия Ковальчук перебила: "Мы думаем, мы стараемся". На подобного рода размышления семью певцов подтолкнули воспоминания о дочери Амели.
Телеведущая рассказала, что их первый ребенок пошел в отца. По ее словам, дочка копирует шутки Алексея Чумакова, отдавая предпочтение взрослому мужскому юмору. Юлия Ковальчук призналась, что супруг и наследница любят, объединившись, потроллить ее.
"Мы планируем наслаждаться детством нашей прекрасной доченьки", – отметил Алексей Чумаков.
Стало очевидно, что они вместе с Юлией Ковальчук души не чают в своей наследнице. Однако искренняя родительская любовь к детям может лишний раз доказывать готовность звездной семьи завести второго ребенка.