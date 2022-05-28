Сексапильная Кабаева сжала ноги до истомы: Мать двоих детей

Саша Кабаева недавно стала матерью. Женщина родила дочку и с радостью объявила эту новость в социальных сетях. Кстати, блогерша уже успела прийти в форму после родов. Точеной фигуркой она похвасталась в социальных сетях, опубликовав ролик.
Видео было снято, по всей видимости, в лифте. Сексапильная Кабаева, облачившись в строгое черное платье и клетчатый пиджак, сжала ноги до истомы и игриво покрутилась на камеру. "Мама двоих детей", – подписала она, поразив подписчиков внешним видом.
Поклонники с восторгом восприняли новый пост модели. "Топ", "Красотка", "У вас такая фигура! Ну как. Родила 11 месяцев назад, не могу прийти в форму", "В полном порядке. Можно за третьим", "Классный ракурс", – написали пользователи сети.
Напомним, что модель счастлива в браке с Егором Зайцевым. За плечами модели есть уже неудавшийся брак с бойцом Александром Липовым. Кстати, не так давно девушка сообщила, что сменила имя. Оказывается, про рождении модели было дано другое имя – Алина.Однако женщине оно не особо нравилось, а потому она решила с ним распрощаться и официально сменила имя на Сашу.