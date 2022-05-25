Осторожно, горячо! Кабаева сверкнула наливной грудью перед толпой

Совсем недавно Саша Кабаева подарила своему возлюбленному, хоккеисту Егору Зайцеву, дочь. Малышку назвали Евой. Пара лишена предрассудков, поэтому чуть ли не с первых дней показывает общественности новорожденную наследницу. Поклонники уже успели рассмотреть лицо дочери счастливых родителей и сделать вывод, что она очень похожа на отца.
Но не только фото малышки заполонили аккаунты Кабаевой в соцсетях. Девушка не забывает радовать толпу подписчиков собственными кадрами и демонстрировать аппетитные формы. Например, недавно брюнетка, опубликовав очередное селфи с избранником в телеграм-канале, сверкнула наливной грудью. В момент, когда был сделан снимок, пара сидела в машине, а Саша была облачена в черное платье с глубоким декольте.
Поклонники остались в восторге от увиденного. "Милота!", "Класс!", – написали фанаты, оставив смайлики и восторженные гиф-анимации. Всего за несколько часов снимок набрал около 400 лайков.
Ранее Саша Кабаева появилась в Московском дворце молодежи в наряде, который выгодно почеркнул ее формы. Блогерша выбрала зеленое платье, которое обтянуло ее грудь. Вырез на юбке оголил длинные ноги брюнетки. Об этом писали "Дни.ру".