Лепс зарекся уничтожить любимого дочери: Это не составляет труда

Григорий Лепс готов на все ради своей дочери.

Несколько лет назад стало известно о том, что дочь Григория Лепса Инга встречается с актером и режиссером Михаилом Плутахиным. В этом году влюбленные узаконили свои отношения, вступив в брак. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" не пропустил свадьбу наследницы.

Как оказалось, у Лепса много требований к избраннику своей дочери. По словам артиста, возлюбленный Инги должен быть таким же, как он: честным, порядочным, добрым. Также Михаил должен относиться с любовью к своей работе и заботиться о семье.

Очевидно, сейчас Григорий души не чает в своем тесте, но если вдруг что-то пойдет не так... если Инга проронит хоть одну слезинку, ее избраннику не поздоровится. Лепс пообещал, что в таком случае уничтожит мужчину. "Для меня это не составляет труда", – пригрозил 59-летний артист.

Напомним, в конце прошлого года Лепс развелся со своей второй женой Анной Шаплыковой, которая родила от него троих детей: дочерей Еву (2002 г. р.) и Николь (2007 г. р.), а также сына Ивана (2010 г. р.). Брак расторгнут по инициативе женщины.

Не так давно появились слухи о романе Григория Лепса с телеведущей Юлией Барановской. Их распространила журналистка Ксения Собчак. Подробнее об этом писали "Дни.ру".