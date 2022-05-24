"Строит отношения": Лепса раскусили после слухов о романе с Барановской

Модель Виктория Царькова объяснила желание Григория Лепса вернуться к супруге.

Заслуженный артист России Григорий Лепс в конце прошлого года официально развелся с женой, балериной Анной Шаплыковой. Певец буквально ошарашил поклонников этой новостью, ведь пара прожила в счастливом браке целых двадцать лет и совместно воспитывала троих детей.

После скандального расставания в мире шоу-бизнеса поползли пикантные слухи о лично жизни звезды эстрады. Злые языки утверждали, будто бы исполнитель пользуется популярностью не только у любителей музыки, но и у конкретных женщин. Певца даже успели сосватать с телеведущей Юлией Барановской. Поговаривали, что 59-летний артист закрутил новый роман.

И все же он недавно воссоединился с семьей. Григорий Лепс вернулся к супруге во время торжественного мероприятия по случаю дня рождения их дочери Николь. Родители забыли обиды, чтобы устроить ребенку праздник. Более того, бывшие супруги даже сделали совместное фото, которым певец позже поделился в своих социальных сетях.

Похоже, его раскусили. Известная российская модель и блогер Виктория Царькова объяснила желание эстрадного исполнителя вернуться к своей жене. В интервью изданию "Дни.ру" она подчеркнула, что мужчина, который ценит семью, всегда будет стараться наладить отношения со второй половинкой.

"Я думаю, что это хорошая "дружба". Только пара, которая по-настоящему любит, может держать в своих руках эти отношения. И это вообще правильный, современны подход. Быть на связи с бывшей женой, значит любить свою семью", – отметила Виктория Царькова.

Модель назвала Григория Лепса мудрым мужчиной и обратила внимание на его стремление построить отношения со своей супругой в правильном русле.