Загулявший Лепс воссоединился с женой после развода: Улыбка до ушей

Григория Лепса заметили в компании экс-супруги. Неужели она снова вместе?

В прошлом году весь мир шоу-бизнеса потрясла новость о разводе Григория Лепса с женой. Супруги прошили вместе не один десяток лет и воспитывали троих детей, однако даже это не заставило их сохранить отношения. Однако недавно пара появилась вместе на публике и даже выглядела счастливо.

Экс-возлюбленные воссоединились по случаю дня рождения их дочери Николь. Девочка отпраздновала пятнадцатилетие, а потому звездные родители решили устроить ей незабываемый праздник. Ради такого они решили забыть всяческие недомолвки и провести время вместе, как в старые добрые времена. Григорий и Анна даже решили сфотографироваться вместе на память. Снимком артист поделился в своем микроблоге.

Кадр получился замечательным. На нем счастливые родители обнимают наследницу и выглядят так, будто никакого разрыва не было. Увидев улыбку до ушей Григория, поклонники даже начали думать, что бывшие возлюбленные все-таки решили дать второй шанс отношениям и отменить злосчастный развод.

Напомним, что ходили слухи, будто исполнитель хита "Я тебе не верю" расстался с женой из-за измен. Поговаривали, что загулявший музыкант закрутил роман с Юлией Барановской. Об этом заикнулась Ксения Собчак в эфире одного из шоу. Однако пока что ни Григорий, ни Юлия эту информацию не подтверждали.