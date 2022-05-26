"Кормилец всей семьи": Лазарев о звездной карьере 7-летего сына

В Москве состоялась презентация журнала The Voice Magazine. Среди гостей был и Сергей Лазарев, с которым встретился корреспондент "Дни.ру".

У Сергея двое очаровательных детей – сын Никита (род. 2014) и дочь Анна (род. 2018). Сегодня первенец певца уже оканчивает первый класс. "Так быстро пролетел учебный год! – удивляется артист. – Учителя Никиту хвалят, хотя пока оценок не ставят. Я очень рад, что ребенок развивается и не разочаровывает педагогов".

Пока Сергей не знает, кем станет его наследник. "В таком возрасте трудно определить направление, – пояснил он. – Но, мне кажется, он больше гуманитарий. А вот будет ли он звездой... Главное, чтобы человек был хороший, чтобы стал профессионалом своего дела, подходил ко всему четко организовано. Мне. конечно, хочется, чтобы он проявил себя максимально, и моя задача – поддержать его".

Что же касается увлечений Никиты, то они, по словам знаменитого отца, очень разнообразные: "Он занимается танцами, английским, хорошо рисует".

Рассказал Лазарев и про собственные занятия вне сцены. "Я – кормилец всей моей большой семьи, – уверяет он. – Дел очень много, поэтому даже к маме на дачу редко удается выбраться. Она там занимается грядками, у нее есть помощники, ее брат рядом. Но если меня о чем-то просит, то я могу и грядку вскопать, и деревья посадить".