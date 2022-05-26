Захотевшая на кладбище украинка Новикова взревела после подлых обвинений: Уже на все имею право

Телеведущий Отар Кушанашвили за словом в карман не полезет, он всегда говорит правду лицо, пусть она и не самая приятная. Из-за его резких высказываний между звездами порой происходит непонимание и обида.
Юмористка украинского происхождения Клара Новикова попала под раздачу и получила недавно от Кушанашвили едкий совет, "запретив ей выступать". В одном из интервью телеведущий заявил, что это он изобрел юмор, и Клара Новикова больше не выступает, так как он ей запретил. Звезда не смогла промолчать на такой обидный выпад в свой адрес и прокомментировала слова коллеги.
"Как мне вообще можно что-то запретить? Отар, конечно, шутит, но он так всегда шутит, что я не вижу в этом шутки. У меня есть какие-то концерты, на которые я соглашаюсь. На какие-то не соглашаюсь. Сегодня очень трудно шутить. Люди всегда хотят шуток. Я уже на все имею право", – заявила Клара Новикова.
Также она добавила, что Кушанашвили постоянно всех провоцирует и говорит глупости, поэтому и возникают такие ситуации. Более того, Новикова решила и вовсе закрыть рот своему обидчику. Она решила запретить Кушанашвили комментировать ее профессиональную деятельность.
Ранее в интервью Клара Новикова заявляла, что ее восемь лет не пускали на родительские могилы на Украине, из-за чего она очень страдает.