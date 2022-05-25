"Глуховата, подруга": Вульгарно расфуфыренную Барановскую выставили на посмешище

Многие зрители в основном знают телеведущую по программе Первого канала "Мужское / Женское", которую она долгое время вела вместе с Александром Гордоном. Однако был в карьере звезды и совсем иной опыт. Одним из забавных телеэпизодов с собственным участием Юлия Барановская сегодня поделилась с подписчиками своего телеграм-канала.
Телеведущая опубликовала отрывок, в котором она появилась вульгарно расфуфыренной – в красном костюме, в широкополой шляпе, в больших очках и с ярким платком на плечах. В таком виде Барановская изображала старую глухую сову в детской передаче. Как только женщина чинно вплыла в студию, юные ведущие предложили ей присесть, но из-за проблем со слухом она этого якобы не расслышала.
"Она глуховата, надо громче говорить. Подруга моя, сова, мед украли!" – попробовал еще раз завязать беседу ведущий.
Многим подписчикам могло показаться, что Барановская просто выставила себя на посмешище, согласившись на такую сомнительную роль. Впрочем, сама телеведущая с юмором относится к своей работе и не видит в подобной роли ничего плохого.
"И такое в моей жизни тоже было," – иронично подписала видео звезда.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как загулявшая Юлия Барановская бросила детей на произвол судьбы.