"Мы ссоримся": загулявшая Барановская бросила детей на произвол судьбы

Популярная российская телеведущая Юлия Барановская сегодня в одиночку воспитывает сразу троих детей. За девять лет совместной жизни с бывшим капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным у нее родились сыновья Артема и Арсений, а также дочь Яна. Увы, но отношения звезды с наследниками складываются не лучшим образом.
Своими переживаниями по поводу воспитания детей Юлия Барановская поделилась в программе "Современное здоровье" на одноименном ютуб-канале. Она открыто рассказала о проблемах в семье. Женщина призналась, что периодически ссорится с малышами.
К слову, после расставания со знаменитым спортсменом ведущая ток-шоу "Мужское и женское" вопреки многочисленным слухам так и не нашла себе нового спутника жизни. Хотя совсем недавно заставила поклонников задуматься о гулянках, опубликовав в социальных сетях фотографию с известным мужчиной.
Так или иначе, пока Андрей Аршавин проявляет мало внимания к собственным детям, весь груз ответственности приходится нести мамочке. Постоянны недопонимания наводят публику на мысль, что звезда бросила своих наследников на произвол судьбы. Она и сама не скрывает проколов в области воспитания.
"Например, младший может меня задеть, Яна тоже с характером", – посетовала Юлия Барановская.
По ее словам, совсем иначе складываются отношения со старшим сыном. Так, 17-летний Артем старается вести себя с братом и сестрой как дипломат и делает все возможное, чтобы избежать скандалов, отметила звездная мать. Однако подобное поведение ее почему-то не устраивает.
Телеведущая подчеркнула, что часто срывается на крик по отношению к старшему наследнику. Юлия Барановская требует от сына, чтобы тот имел собственное мнение.