"Отвратительна!": Оголившую смешную грудь Барановскую отхлестали по щекам

Юлии Барановской досталась на музыкальной премии "Жара Music Awards" ответственная миссия ведущей, однако она оконфузилась.





Мероприятие отгремело вчера и запомнилось не только голым платьем Ольги Бузовой или застрявшей в туалете Клавой Кокой. Выделилась и бывшая жена Андрея Аршавина, которая в этом году стала ведущей премии. Юлия Барановская шокировала публику аж дважды: своим появлением на красной дорожке и манерой вести церемонию.

За мероприятие телеведущая сменила сразу два наряда: один был вполне себе пристойный, а второй чересчур откровенный, чем сразу зацепил взгляд публики. Звезда выперлась на красную дорожку в белых брюках и черном жакете с глубоким декольте, который надела на голове тело. Известно, что экс-супруга футболиста не может похвастаться пышными формами, поэтому ее грудь выглядела слегка странно и смешно. Тем не менее, теледива собрала кучу комплиментов. Многие отметили, что ведущая молодо выглядит, на что она ответила, что пьет кровь молодых парней, с которыми ей то и дело приписывают романы.

На образ, в котором Юлия Барановская была на сцене, мало кто обратил внимание. Зато публика придралась к тому, что ей вообще позволили вести церемонию. При этом к ее партнеру Диме Масленникову не было никаких вопросов – шоумен отработал идеально. А вот бывшую супругу Андрея Аршавина буквально отхлестали по щекам, отметив, что Ксения Собчак с подобными задачами справляется лучше.

"Господи, Барановская отвратительна. Ведущая хуже некуда", – написали в комментариях к трансляции премии "Жара" недовольные появлением Юлии Барановской пользователи.