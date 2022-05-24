"Не мой вариант!": Над счастьем готовящейся к родам Булановой нависла угроза

Татьяна Буланова, как оказалось, уже два года встречается с мужчиной, который младше ее на 19 лет.



Однако раскрыть детали своей личной жизни она решилась только недавно. Как оказалось, Татьяна Буланова настолько счастлива в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым, что даже задумывается о свадьбе и потомстве.

По ее признанию, пойти под венец она готова уже этим летом, если, конечно, позовут. А потом и деток завести можно, правда, рожать сама певица не хочет: для этого дела она собирается подыскать суррогатную маму. Кажется, в личной жизни мечтающей обрести любовь исполнительницы хита "Не плачь" настала полоса счастья. Однако, как оказалось, всего этого могло и не быть.

Во-первых, встреча пары вообще могла не состояться. В тот судьбоносный день артистку позвали на вечеринку, куда она идти до последнего отказывалась. Однако подруга пообещала ей там "женихов", вот артистка и подумала, а почему бы не развеяться. Там она и увидела Валерия, с которым сразу завязалось теплое общение.

К слову, звезда и не подозревала, что собеседник моложе ее на целых 19 лет. А когда узнала об этом, над их будущим счастьем моментально нависла угроза, ведь она подумала про себя "Не мой вариант!". Благо, артистка все же дала молодому избраннику шанс и моментально влюбилась. А теперь благодарит судьбу за то, что оказалась в нужном месте.