Не такая уж и немощная: хитрую Елизавету II сняли во время забав с мужиком

Не так давно появились слухи об ухудшении здоровья Елизаветы II. На состояние королевы Великобритании повлиял коронавирус, которым она заразилась еще в начале этого года. Монархиня с трудом передвигается, и врачи рекомендовали ей использоваться инвалидное кресло-коляску. Из-за немощности королевы в Букингемском дворце якобы начали готовиться к передачи власти следующим в очереди на трон.
Но, как оказалось, Елизавету II рано списали со счетов. Накануне она снова появилась на публике – посетила цветочную выставку в Челси. Монархиня пошла на хитрость. Она послала к черту ненавистное ей кресло-коляску и прибыла на мероприятие на роскошном гольф-каре стоимостью почти 80 тысяч долларов. В нем есть мини-холодильник, а также картографическое устройство с сенсорным экраном.
Елизавета II вышла в люди в розовом пальто и белых перчатках, а сопровождал королеву довольно импозантный мужчина.
Ранее монархиня неожиданно для жителей Лондона появилась в местном метрополитене. Елизавета II приехала на открытие новой линии, названной в ее честь. В Сети появилось множество снимков королевы, сделанных в подземке. Об этом писали "Дни.ру".