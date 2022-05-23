Наплевали на приличия: интим принца Гарри и Меган Маркл увидели миллионы

Несколько лет назад принц Гарри и Меган Маркл перебрались в США, отказавшись от королевских обязанностей. С тех пор герцог и герцогиня Сассекские пренебрегают правилами, которые следует соблюдать членам монаршей семьи, из-за чего многие британцы ополчились на пару.
В США, где живут Гарри и Меган, много их поклонников, поэтому Сассексы стараются принимать участие в различных мероприятиях. Например, недавно супруги появились на турнире по поло в Санта-Барбаре. Внук Елизаветы II и его жена вышли к публике под восторженные аплодисменты.
Воспользовавшись моментом, члены королевской семьи Британии, наплевав на приличия, страстно поцеловались перед публикой. Фотографы поймали этот момент и выложили снимки в Сеть. Так миллионы людей увидели интим, который продемонстрировали принц Гарри и Меган Маркл.
Примечательно, что иной раз проявляют чувства на публике Кейт Миддлтон и принц Уильям, хотя такое непозволительно для тех, кто находится при дворе королевы Великобритании.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Лондон в начале июня. Супруги появятся на мероприятиях, посвященных 70-летию правления Елизаветы II. Подробнее об этом писали "Дни.ру".