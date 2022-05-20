Королева будет в шоке: нашедшая богатого мужика Миддлтон обнажилась на людях

Безусловна монаршая семья является главным объектом внимания британской публики, члены королевского дома постоянно становятся героями не только политической, но и светской хроники. Особое отношение обозреватели сферы шоу-бизнеса проявляют к любимице англичан, герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон.
На днях супруга принца Уильяма шокировала публику своим внешним видом. Еще совсем недавно ей приходилось оправдываться за скандальное расставание с внуком королевы Елизаветы II и бегство к богатому аристократу, а сейчас новая икона английского стиля прилюдно показала свои прелести.
Мимо нового образа герцогини не смогли пройти главные таблоиды Великобритании. На ее роскошное платье обратили внимание и обозреватели газеты Daily Mail. Авторы статьи обратили внимание, что наряд королевской особы позволил ей прилюдно обнажить плечи.
"Герцогиня Кембриджская была воплощением элегантности в платье-колонне Roland Mouret с открытыми плечами, клатче Alexander McQueen за 2300 фунтов стерлингов, когда она гламурно вышла на красную дорожку на премьере Top Gun: Maverick этим вечером", – пишет Daily Mail.
Без внимания прессы не остались и роскошные серьги Кейт Миддлтон. Модный аксессуар, как удалось выяснить, обошелся избраннице принца Уильяма в более чем десять тысяч фунтов стерлингов.
При этом внук Елизаветы II появился на светском мероприятии в бархатном смокинге темно-синего цвета и в бархатных туфлях с металлическим украшением. Королевские особы присоединились в известному американскому актеру Тому Крузу, исполнившему в фильме главную роль.