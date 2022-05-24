"С аппетитом": Чехова пригубила длинное достоинство партнера

Прославленная актриса вот уже долгое время живет на Бали, куда даже перевезла своего сына в самый разгар учебного года. У звезды наконец-то появилось время на себя, так что она с удовольствием пробует разные виды досуга. Не так давно, например, она рассекала по острову на байках. А новые развлечения Анфисы Чеховой слегка шокировали народ.
Актриса с удовольствием делится фотографиями и видео, снятыми на Бали. На новом весьма пикантном снимке она позирует в одном из отелей, а ее партнерами стали гигантские слоны. Достоинство одного из них, кстати, она даже пригубила. Речь идет об огромном хоботе, к которому она ласково прикоснулась своим ртом, чтобы поцеловать.
Дело в том, что звезда похвасталась отдыхом в месте, которое одновременно является и гостиницей, и парком, где обитают млекопитающие. Причем слоны сопровождают постояльцев везде: пасутся под окнами, купаются во время их трапезы и даже доставляют их на своей спине в место, где проходит ужин.
"И пока вы наслаждаетесь коктейлями и вкусной едой, они с аппетитом хрустят рядом с вами кокосами и пальмовыми ветками", – поделилась Анфиса Чехова.
Конечно, в комментариях к публикации нашлись ярые зоозащитники, которые считают, что животные должны обитать в естественной среде. Теледива поспешила объяснить, что там слонов очень любят. Более того, по словам Анфисы Чеховой, там живут млекопитающие, спасенные с острова Суматра.