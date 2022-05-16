Почерневшая после ухода Виторгана Нинидзе надела вдовье платье: Грустно

Всему виной внезапный отъезд из России бывшего супруга Ксении Собчак: актер отправился в Израиль и ушел от своей возлюбленной, почему-то оставив ее одну в Москве. В прессе то и дело появляются новости и расставании пары, при этом ни Нино Нинидзе, ни Максим Виторган эту информацию не комментируют.
Судя по последним публикациям в микроблоге актрисы, она с головой ушла в работу. При этом поклонники не проходят мимо некоторых постов, которые наталкивают их на мысль, что в жизни пассии звезды отечественного театра и кино не все так гладко. Накануне она вновь заставила фанатов переживать. Дело в том, что актриса разместила в соцсетях снимок в траурном одеянии: черное платье, похожее на вдовье, и такого же цвета перчатки на руках, которыми она прикрывает глаза.
"Сегодня немного грустно было мне…", – подписала снимок возлюбленная Максима Виторгана.
О причинах своего печального настроения она решила не распространяться. Поклонники также не стали мучить любимицу вопросами, чтобы узнать корень ее горести. Вместо этого они принялись осыпать ее комплиментами, уверяя, что даже в таком состоянии она прекрасна. "Все равно вы красивая, даже когда грустите", – написал один из подписчиков под фотографией Нино Нинидзе.