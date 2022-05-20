"Скончался поздно ночью": Цискаридзе пришибло смертью

48-летний артист балета рассказал своим поклонникам о большой потере – ушел из жизни знаменитый греческий композитор Вангелис Папатанасиу. Музыканту было 79 лет.
"Великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник," – продублировал Николай Цискаридзе слова представителей композитора.
Народный артист признался, что для него это очень печальные новости. Мужчину буквально пришибло смертью великого музыканта. В память о покойном Цискаридзе разместил видеоролик с кадрами из жизни маэстро. Подписчики Цискаридзе в комментариях высказали слова соболезнования и слова благодарности покойному за раскрытый и реализованный талант.
Вангелис Папатанасиу был одним из первых авторов электронной музыки, а также прославился своими саундтреками к кинофильмам, наиболее известные из которых "Бегущий по лезвию" и "Огненные колесницы". Почти всю свою жизнь композитор посвятил искусству, начав писать музыку еще в детстве. По информации СМИ, грек скончался во Франции 17 мая. До этого он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Вместе с Николаем Цискаридзе скорбят миллионы поклонников творчества Папатанасиу по всему миру.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бездетный Николай Цискаридзе признался в любви к мужчинам.