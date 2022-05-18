"Время настало!": Бездетный Цискаридзе признался в любви к мужчинам

Несмотря на то, что всенародно любимый артист балета активно ведет соцсети, вопросы личной жизни он старается не затрагивать. Фанатам известно лишь, что мужчина не имеет детей и никогда не был женат. Как-то он давал понять, что просто не спешит с этим. В своих аккаунтах Николай Цискаридзе в основном освещает темы, связанные с историей, культурой и искусством, чем всячески развивает кругозор и вкус своих поклонников.
Накануне вечером артист предложил фолловерам своего телеграм-канала посмотреть старый американский фильм "12 разгневанных мужчин". По словам звезды, эта картина занимает первые места в самых различных рейтингах и по праву может считаться одним из лучших фильмов всех времен и народов. Настоятельно рекомендуя ленту к просмотру, артист буквально признался в любви к фильму в целом и ко всем его героям-мужчинам в частности.
"Время точно настало!" – мотивировал Цискаридзе россиян, которые до сих пор не познакомились с лентой.
Сам артист уже многократно имел возможность наслаждаться этим шедевром и каждый раз обнаруживал в нем новые интересные детали, не замеченные им ранее. Действительно, как тут не влюбиться?!
Ранее "Дни.ру" писали о том, как оголившегося при мальчиках Николая Цискаридзе публично казнили.