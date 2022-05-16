На отношениях Федосеевой-Шукшиной с дочерью поставили крест: Вырвать этот корень невозможно

Почему Лидия Федосеева-Шукшина не сможет наладить связь со старшей дочерью, объяснила психолог Фарида Красавкина.

Лидия Федосеева-Шукшина долгие годы не общается со своей старшей дочерью Анастасией, которую она родила в 1960 году от первого мужа, актера Вячеслава Воронина. Как рассказывала актриса, после развода экс-супруг обманом вывез наследницу к своим родителям. Находясь далеко от ребенка, погруженная в работу артистка не сумела построить с ним хоть какие-то отношения.

Психолог Фарида Красавкина считает, что сейчас Лидия Николаевна и Анастасия не смогут наладить связь. "Негативный сценарий взаимоотношений настолько укоренел, что вырвать этот корень невозможно. Накопились обиды, неразрешенные конфликты, неуважение друг к другу, недопонимание", – сказала эксперт в беседе с "Дни.ру".

Также психолог считает, что причиной также является энергетическая несовместимость матери и дочери. Мол, если они до сих пор не пошли навстречу друг к другу, то и не пойдут сейчас. "Очень огромный провал между ними. Разные взгляды на жизнь в целом. Изначально надо было выстраивать взаимоотношения, ведь Вселенная поставила перед ними задачи, с которыми они, к сожалению, не справились", – отметила Красавкина.

О том, как жила все эти годы старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, ранее писали "Дни.ру". Как известно, Анастасия отсидела срок и сбежала в Египет.