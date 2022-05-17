Оскандалившаяся Орбакайте приструнила ребенка насилием: Мог получить по губам

На днях уже такой взрослый звездный наследник стал героем программы "Детектор" на телеканале "Пятница". Молодой мужчина решился пройти проверку детектором лжи и среди прочего рассказал о трудностях подросткового возраста и своих отношениях с близкими людьми, в том числе с Кристиной Орбакайте.
Отвечая на вопросы, Никита Пресняков признался, что он обладает непростым характером и иногда слишком эмоционально реагирует на события. В подростковом возрасте внуку Примадонны случалось конфликтовать с родителями. Как сообщает РИА ФАН, мальчик мог резко ответить своей знаменитой матери, чего та не терпела и даже иногда приструняла ребенка насилием.
"Я мог получить по губам от мамы," – рассказал о рукоприкладстве певицы Пресняков.
Судя по этим словам, иногда Кристина Орбакайте бывала очень строга и даже резка с сыном, чем несколько оскандалилась после его откровений. Впрочем, со временем отношения в семье стали только лучше. Взрывной характер Никиты не изменился, но в отношениях с родными ему удалось достичь настоящей идиллии – пишет Пятый канал.
Став взрослым, сын Орбакайте часто звонит отцу – Владимиру Преснякову, чтобы получить от него дельный совет относительно семейной жизни. Также Никита Пресняков поддерживает теплые отношения со своей великой бабушкой, не забывая делиться с Примадонной важными новостями из своей жизни.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что оставшаяся в России Кристина Орбакайте выступила с заявлением.