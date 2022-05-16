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Шоу-бизнес
"Бедная": муж проболтался о главной проблеме слепой Гурцкая

"Бедная": муж проболтался о главной проблеме слепой Гурцкая

Супруг Дианы Гурцкая откровенно рассказал о семейной жизни.
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Диана Гурцкая давно счастлива в браке – вот уже семнадцать лет. Она очень любит своего супруга Петра Кучеренко, в отношениях с которым царит идиллия. При этом даже в отношениях такой крепкой пары бывают конфликты. Как оказалось, у артистки достаточно непростой нрав, что, пожалуй, является ее главной проблемой. Об этом рассказал ее супруг в недавнем интервью.

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По словам Петра, он сам легко раздражается, поскольку является холериком. Несмотря на вспыльчивость, он быстро забывает обиды. Он также отметил, что порой сам становится зачинщиком ссор, но потом всегда идет на мировую. В свою очередь, Гурцкая не может похвастаться такой отходчивостью. Она может гораздо дольше обижаться на супруга, отказываясь мириться.

"В этом плане очень тяжелый человек", – говорит Кучеренко. Он добавил, что Диана будет до последнего вздыхать и таить обиду. При этом он заключил, что такое поведение порой выглядит даже забавно. Петр также заявил, что сочувствует будущей невесте их наследника, так как ей придется постараться, чтобы найти общий язык со свекровью. "Бедная жена Кости", – говорит он.

Напомним, что у супругов растет сын-подросток, который души не чает в родительнице. С матерью он находится в отличных отношениях и знает ее чуть ли не лучше, чем кто-либо. Кстати, молодой человек отметил, что, несмотря на слепоту, Гурцкая со всем справляется сама.

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Диана Гурцкая. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2022, 13:59 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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