"У каждого своя история!": 43-летняя Гурцкая о рождении ребенка от суррогатной матери

Диана Гурцкая стал участницей VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!" За кулисами с певицей поговорил корреспондент "Дни.ру".

29 июня 2007 года у певицы родился сын Константин Кучеренко. Мальчик посещал государственный детский сад, затем государственную гимназию. Увлекается видеосъемкой, но о будущей карьере пока не думает.

"Я не знаю, кем он станет, – призналась Диана. – Сегодня ему нравится одно, завтра – другое. Например, в один день ему хочется быть музыкантом, а потом – математиком. Но в любой профессии постараюсь ему помочь и что-то посоветовать. В этом он заканчивает музыкальную школу по классу фортепиано, и если он захочет идти дальше в музыку, то я была бы рада".

43-летняя певица не исключает возможности еще раз стать мамой. "Если Бог даст, то я с удовольствием, – улыбается она. – Я очень люблю детей и никогда не откажусь от еще одного. Но это не мы решаем, а свыше!"

Многие ее коллеги прибегали к помощи суррогатных матерей. И Гурцкая не видит тут ничего зазорного. "Я хочу, чтобы в каждой семье был слышен радостный смех детей, – говорит Диана. – И считаю, что каждый человек сам решает, как ему поступить в этой связи, в каждого своя история".