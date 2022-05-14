"Настя, плохие новости": уличенную во лжи Волочкову закидали камнями

Анастасию Волочкову уличили во лжи. Поклонники указали балерине на нелепую ошибку.

Общественность активно следит за жизнью Анастасии Волочковой. Нетривиальная манера балерины вести свои социальные сети приковывает внимание светских обозревателей.

Нередко над знаменитостью посмеиваются за ее одиозные высказывания или забавные снимки с отдыха. Свежий пост Волочковой в Сети стал очередным поводом для обсуждения. "Доброе утро. Мне вчера наша Лолочка постелила вот такое постельное белье. И я проснулась с ощущением, что я спала в океане с акулками. А поскольку эмоции после спектакля всегда повышены, то этот сон был как наяву. Этих акул по жизни хватает. В общем, утро началось не скучно. Хороших вам и позитивных выходных", — написала знаменитость.

Поклонники заметили, что Волочкова допустила ошибку, из-за чего обманула свою публику. "Настя, плохие новости, на постельном белье дельфины, а не акулы", — справедливо отметили в комментариях.

Кроме того, пользователи Сети не упустили возможности покритиковать балерину. "А где акулы? Я их не вижу", "Такое ощущение, что ей десять лет", "Как же это выглядит дешево! Ни вкуса , ни стиля... Таких дельфинов уже давно никто не стелет", "Мне однотонное больше нравится, чем все эти 3D картины в постели", "Утро одинокой женщины", "Очередная игра — найди акулу среди дельфинов", "Белье колхозное", "Какая рыночная безвкусица", "Дельфины давно из моды вышли", — упражнялись в остроумии комментаторы.



Стоит отметить, что нашлись и те, кто не поскупился на лестные слова. "Просто волшебно. Чудесно, красотища", "Не каждой женщине такое дано, а на остальных акул не обращайте внимания, вы наша главная золотая рыбка", "Красота …как в море плаваете", — написали поклонники.