"Боже": фотографии изуродованной экс-супруги Аршавина вызвали оторопь

В сеть слили новые снимки тяжелобольной экс-супруги Андрея Аршавина.

Печально известная Алиса Казьмина уже несколько лет страдает от страшного недуга, которое в буквальном смысле изуродовало ей лицо. Начались проблемы со здоровьем после непростого развода с Андреем Аршавиным. По словам женщины, она пережила настоящий ад: несколько операций, заражение крови и даже кому. Кроме того, ее выгнали из дома, в котором она жила с детьми. Алиса отметила, что сделала это мать спортсмена, несмотря на то, что футболист обещал не забирать жилплощадь.

Накануне с сети всплыли новые снимки Алисы Казьминой, которые повергли народ в шок. Напомним, из-за аутоиммунного заболевания экс-супруга Аршавина лишилась носа. Если раньше она прикрывала то, что от него осталось пластырем, то теперь перестала как-либо шифроваться. Кроме того, поклонники отметили, что бывшая жена спортсмена сильно похудела. Конечно, она никогда не страдала от лишнего веса, но теперь от нее остались кожа да кости.

Пользователи сети были в ужасе от увиденного. "Боже, что с ней!", – писали в комментариях. Многие выразили сочувствие женщине, заявив, что это ее так довела несчастная любовь.

Напомним, что ранее Казьмина говорила, что больна сифилисом, обвиняя в этом родную мать. По ее словам, родственница заразила ее страшной болезнью, чтобы упечь в клинику для душевнобольных.