"Сделала операцию не из-за сифилиса": Прикрывающуюся болезнью Казьмину вывели на чистую воду

Экс-супруга Андрея Аршавина буквально гниет заживо из-за тяжелого аутоиммунного заболевания. Недавно журналистка шокировала общественность неожиданными подробностями о своей болезни. Алиса сообщила, что у нее также развивается сифилис и гепатит С, которыми ее заразила мать.
В своем блоге Казьмина рассказывает о своем здоровье, недавно она поделилась результатами пластической операции, которую якобы сделала из-за третичного сифилиса. Хирург Давид Погосян считает, что Алиса преувеличивает свою болезнь.
"Сифилис якобы поразил ее нос, и из-за этого ей пришлось делать операцию. Любой врач понимает, что для поражения кожи и слизистой должен развиться третичный сифилис. В современном мире третичный сифилис практически ни у кого не развивается. Ну, у асоциальных людей, возможно", – считает медик.
Он объяснил, что не замечать сифилис так долго, чтобы он перешел в стадию разрушения тканей, невозможно, если человек хоть раз сдавал анализ крови. Казьмина же за это время успела родить ребенка, следовательно, в роддоме у нее брали все пробы, в том числе, на венерические заболевания.
"Я бы подумал, что Алиса, скорее всего, сделала операцию не из-за сифилиса, а из-за чего-то другого", — заключил Погосян.