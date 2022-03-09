Заподозренная в беременности Бузова публично обратилась к мужу

Поющая ведущая, блогер, актриса театра и просто красавица Ольга Бузова успешна, кажется, во всем, кроме любви. В свои 36 лет артистка так и не обзавелась ни мужем, ни детьми. А ведь время стремительно уходит, переживают фанаты.
Бузова пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, который уже успешно построил семью. Не продержалась она и в отношениях с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.
Несмотря ни на что, Ольга Бузова не теряет надежды выйти замуж. Об этом она всячески намекает в своем "Инстаграм". На днях она прямым текстом заявила, что рассматривает кандидатуры.
"Обращение к моему будущему мужу: Принимай меня!" – заявила Ольга Бузова со сцены во время выступления на концерте в честь 8 марта.
Из зала послышалось гулкое улюлюканье. У многих такая самоуверенность артистки вызвала только смех. И даже казалось, что где-то там с 25 ряда действительно истошно кричит ее будущий муж. Но, к сожалению, пока речь идет только о творчестве, так Бузова лишь анонсировала песню "Принимай меня", которую исполнила на мероприятии.
Ранее в своем "Телеграм" Ольга Бузова высказалась об уходе с российского рынка популярных косметических брендов.