"Срочно лечить!": народ вступился за мать больной сифилисом Казьминой

В своем инстаграм-аккаунте журналистка заявляла, что родительница ей отомстила, отравляя. Она убеждена, что близкие люди решили "раскачать" ей психику. Алиса Казьмина даже собирается привлечь мать к уголовной ответственности.
Вскоре происходящее прокомментировала сама Наталья Сарычева. Она заявила, что желает наследнице только добра, но дочь не хочет этого понимать. Мать Алисы Казьминой отметила, что лечить принудительно – очень не просто. При этом она не стала опровергать наличие у нее психологических проблем.
Пенсионерка добавила, что очень переживает за дочь, но не знает, что делать дальше. Пользователи Сети поддержали женщину. "Алису необходимо срочно лечить! Пока не поздно!", – написал один из сочувствующих россиян. Многие выразили надежду, что все в итоге будет хорошо.
Ранее юрист Максим Гусев высказался о том, что может грозить родственниками Алисы Казьминой, если они действительно виновны в ее отравлении венерическим заболеванием через уколы. Самое серьезное наказание в этом случае – арест сроком на полгода. Если же будет доказано, что их действия привели к причинению среднего и тяжкого вреда здоровью, то заговорщики могут быть лишены свободы на гораздо более длительный срок.