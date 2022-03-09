"Срочно лечить!": народ вступился за мать больной сифилисом Казьминой

Бывшая жена футболиста ранее обвинила родительницу и первого мужа Алексея Казьмина в том, что они устроили против нее заговор. Она говорила, что Наталья Сарычева сделала все, чтобы заразить ее страшным заболеванием. Мать отреагировала на нападки Алисы Казьминой.



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