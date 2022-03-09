Сбежавшие из России затравленные Пригожин и Валерия вышли на связь: Это катастрофа!

Пока Пригожин и Валерия летели из России в Израиль, их уже назвали предателями и обвинили во всех смертных грехах. Мол, бросили страну и свинтили за бугор в самое трудное время. Словом, у фанатов случилась истерика.
Наконец музыкальный продюсер решил расставить все точки над i и назвал причину отъезда. По словам Пригожина, это был запланированный выезд, переносить который не было смысла и возможности.
Покинувшие Россию Иосиф Пригожин вместе с певицей Валерией показали видео из самолета и отметили, что уже возвращаются обратно в Москву.
Артисты отметили, что действительно были в Израиле, где у них есть недвижимость. По словам Иосифа Пригожина, они прилетели туда на пару дней, чтобы поздравить родственников.
"Экспресс-визит к маме в Израиль закончился, летим в любимую Москву. Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, это просто шок", – заявил Пригожин. "Это просто катастрофа", – оправдывался Пригожин.
Продюсер был возмущен тем, что ему уже нельзя повидаться с родней, несмотря на то, что страна проводит спецоперацию.
Во время эпидемии коронавируса Иосиф Пригожин не смог лично поздравить мать с 80-летием, которая уже больше 30 лет живет в Израиле. А 8 марта 85-летие праздновала его тетя.