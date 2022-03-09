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Шоу-бизнес
С глаз долой: Валерия и Пригожин под шумок сбежали из России

С глаз долой: Валерия и Пригожин под шумок сбежали из России

Иосиф Пригожин и его супруга Валерия неожиданно оказались в Израиле.
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Звездная пара решила навестить пожилую тетю продюсера, у которой на днях был день рождения – родственнице Иосифа Пригожина исполнилось 85 лет. Мужчина просто не смог пропустить юбилей любимой тети, поэтому на время сбежал из России и отправился в Израиль, взяв с собой и Валерию.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

В подтверждение этих слов в Сторис своего инстаграм-аккаунта продюсер показал кадры с семейного торжества. Юбилей тети Гали отмечали узким кругом в одном из местных ресторанов. Счастливые Пригожин и Валерия спели имениннице традиционную песню "С днем рождения тебя" и порадовали родственницу эффектным десертом с бенгальскими огнями.

Как сообщил Пятый канал, по словам самого продюсера, это путешествие не продлится долго и будет носить "экспресс" характер. Вскоре пара планирует вернуться обратно в Москву. Судя по всему, такие пояснения Иосиф Пригожин решил дать, чтобы успокоить подписчиков, встревоженных слухами о том, что многие звезды под шумок сбегают из страны. Впрочем, некоторые россияне относятся к такому бегству довольно легко: как говорится, с глаз долой.

Ранее стало известно о том, что из России уехала Алла Пугачева вместе с детьми. Предположительно, артистка отправилась на отдых. По данным СМИ, как и Иосиф Пригожин с Валерией, Примадонна уехала в Израиль.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 08:46 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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