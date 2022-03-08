"Ой, как же приятно!": женщины обласкали постаревшего Шатунова

Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов принял участие в съемках нового выпуска передачи "Привет, Андрей!", которую каждую неделю показывает телеканал "Россия 1". В студии певец вместе с Андреем Малаховым записал поздравительное видео и опубликовал его в "Инстаграм" во вторник, 8 марта.
Во время записи ролика Шатунов держал в руках белые розы, что является отсылкой на песню группы "Ласковый май" "Белые розы". Певец даже пропел несколько слов из этой композиции. "Дорогие нашли любимые женщины, с 8 марта поздравляю вас", – написал артист под видео.
Поклонницы пришли в восторг. Они были рады услышать поздравление от любимого артиста. В комментариях они обласкали кумира. "Ой, как же приятно, Юра, спасибо!", "Ты как лучик света! Спасибо, мой любимый!", "Получать от тебя теплые слова всегда приятно", – поблагодарили певца подписчицы.
Напомним, в следующем году Юрий Шатунов отметит 50-летие. Годы идут, а певец не ностальгирует и не живет прошлым. Как признавался артист в интервью корреспонденту "Дни.ру", он не грустит по былой популярности. "Не надо жалеть то, что ушло, оно безвозвратно", – советовал певец.