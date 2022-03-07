"Шестой месяц беременности": Располневшую Бузову сравнили со слоном

Поклонники Ольги Бузовой вновь заподозрили ее в беременности.

В последнее время пользователи сети обсуждают возможную беременность Ольги Бузовой. Слухи поползли после того, как ее пиар-директор заснял звезду с неудачного ракурса. На видео у теледивы был такой большой живот, что поклонники даже решили, что она беременна двойней.

Вчера экс-участница "Дома-2" вновь вызвала бурную реакцию у фанатов. Поющая телеведущая выложила в свой "Инстаграм" фотографию со съемок шоу "Звезды в Африке". На снимке она позирует вместе с Михаилом Галустяном в зелено-оранжевом платье. Подписчики отметили, что Бузова заметно поправилась. Так, несмотря на попытки втянуть живот, он не казался таким же идеально плоским, как раньше.

В комментариях тут же начали писать об интересном положении Ольги. При этом некоторые посчитали, что виноваты во всем фотошоп и неудачный наряд. "Фотошоп превратил Бузяку в глубоко беременную женщину", "То ли беременна, только от кого. Или такое беспонтовое платье", "Оля ждет бейби", "Что с фигурой?", "Реально что ли беременна?", "Чуть-чуть беременна", "Олья, можно поздравить? Что с фигурой", "Животик откуда? Природа!", "Если бы вас не знала, то подумала бы, что вы пара и вы на шестом месяце беременности", "На слона похожа", "Я тоже подумала, что Оля беременна и срок приличный! Если это так, то дай боже здоровья маме и малышу", – написали любопытные фолловеры.