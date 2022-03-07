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Шоу-бизнес
Черный день весны: люди несут свечи и цветы на могилу Цискаридзе

Черный день весны: люди несут свечи и цветы на могилу Цискаридзе

Инсульт – одна из самых распространенных причин преждевременной смерти. В России от него каждый год погибает около 200 тысяч человек. Еще примерно 200 тысяч становятся инвалидами. Из них только 8% возвращаются к нормальной жизни. Инсульт убил и Цискаридзе...
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Мама Николая Цискаридзе — Ламара Николаевна — была физиком, работала на атомной электростанции в Обнинске, затем преподавала физику и математику в средней школе № 162 в Тбилиси. Там же она и хотела покоиться.

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"Ее последние слова были очень смешными: "Я очень прошу, чтобы меня не хоронили в красном гробу", – рассказывал танцор. – Потому что в 90-е годы осталось много кумача, его некуда было девать. И им обивали гробы. Мама скончалась 7 марта 1994 года. У нее были отличные зубы, причем ей было 62 года, и всего одна коронка. Все плакали: "Какие зубы!"

Мать Цискаридзе после инсульта два месяца провела в больнице. А после смерти ее кремировали и сын исполнил волю – отвез прах в Грузию. "Я впервые приехал туда, как разделился СССР. На таможне кладу сумочку с вазой. Тетенька мне говорит: "А что у вас в вазе?" Я говорю: "Мама... И все люди, которые были в помещении, убегают", — вспоминал Цискаридзе.

7 марта исполнилось 28 лет со дня смерти Ламары Николаевны. Для Николая Цискаридзе это всегда черный день. "Каждый взрослый, пока у него живы родители, еще ребенок, – говорит Николай. – Сегодня 28 лет, как я стал абсолютно взрослым! Был ли я когда-то ребенком, я уже не помню… Маленьким себя вспоминаю, в школе отчетливо помню, премьером БТ — помню каждый день, а вот ребенком, почти нет. Так рано пришлось столкнуться со многими реалиями мира…Но в любом случае родители всегда в сердце, и они это счастье, радость, свет и солнце!"

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Публикация от Николай Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

На могилу Ламары Цискаридзе весь день будут идти сегодня люди с цветами и свечами. Вечная память!

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Фото: pixabay.com
Автор: 7 марта 2022, 10:57 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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