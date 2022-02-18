Парфенов рассказал о связи Цискаридзе и Тутберидзе

Журналист, писатель и телеведущий Леонид Парфенов представил в Москву вторую часть цикла "Русские грузины". Уже есть фильмы "Русские евреи", идет работа над "Русскими немцами". Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере в "Центре документального кино" и спросил Парфенова, как он все успевает.

"У меня напряженный график, – улыбается Парфенов. – В понедельник на моем YouTube-канале "Парфенон" вышла серия про 1927 год, вчера занимался версткой 1928-го. Попутно перелопачиваю бумажный том про "шестидесятые" – первый из теперешних десяти, – чтобы дополнить его и переиздать, потому что он морально устарел, да и 15 лет назад не было такого доступа к оцифрованным западным фотобанкам".

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"Капитализм требует крутиться, – говорит о своей многостаночности Парфенов. – Волка ведь, как известно, ноги кормят. Да, я ударник! (смеется)".

Над "Русскими грузинами" Парфенов ударно работал несколько лет – мешала пандемия, закрытые границы и прочие ограничения. Но в итоге получился очень содержательный фильм, где речь идет про связанных своей судьбой и карьерой с Россией Николае Цискаридзе и Этери Тутберидзе, Лаврентии Берия и Иосифе Сталина, Нани Брегвадзе и Зурабе Церетели. Грузинские песни за столом сменяют исторические сюжеты про митинги протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, про водрузившего над Рейхстагом флаг Мелитона Кантария, про захват "золотой" грузинской молодежью самолета в 1983-м и завоевание грузинским футбольным клубом "Динамо" Кубка кубков в 1981-м...

Но Парфенов рассказывает не о Грузии, а о об обрусении ее детей, о связях, которые всегда были между нашими странами, о вкладе грузин в российскую политику, культуру и спорт. Это фильм о многообразии русскости и разноплановости, что очень важно именно во времена ксенофобии.

"Разные русла питали нашу общую реку русской цивилизации, и это, видимо, есть наше главное историческое богатство", – говорит Леонид Парфенов. Действительно, где б мы все были без фильмов Данелия, песен Окуджавы, лекций Андроникова? Ведь они в итоге и составляют наш культурный код.

Как всегда, со вкусом подобранный видеоряд, ироничный рассказ и максимальная вовлеченность зрителя в описываемые события – Парфенов снимал и в зале петербургской Филармонии, и на берегу Куры, которая вдохновляла поэтов и музыкантов, и возле бывшего Дома правительства Грузинской ССР. Зрители окажутся в Георгиевском зале Кремля, на ближней даче Сталина и даже на рынке среди грузинских фруктов и овощей.

Интересно, что супруга Парфенова – журналист и повар Елена Чекалова – никакого семейного "блата" не имеет и не видела работы Леонида до премьеры. Да и советов Парфенов у нее не просил. "Мне не нужны ни чьи советы, – заверил он. – И мои родные смотрят всё, как раньше говорилось, "со всем советским народом". Никаким генералам и кто там еще половина работы мною никогда не показывается".