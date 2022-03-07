Второй подбородок и жирные складки: Фото Пугачевой без ретуши проникло в Сеть

Кристина Орбакайте показала, как выглядела Алла Пугачева без фильтров и фотошопа.

Вчера в России отмечали светлый праздник – Прощеное Воскресенье. По этому случаю дочь Аллы Пугачевой решила поделиться с подписчиками архивной фотографией. В свой "Инстаграм" Кристина Орбакайте выложила детский снимок, на котором запечатлена вместе с матерью. "Сегодня совпали два душевных праздника – Прощеное Воскресенье и первое воскресенье весны, любимый праздник моей мамы", – написала она.

Стоит отметить, что Примадонна в кадре выглядит не очень фотогенично. У артистки заметен и второй подбородок, и жирные складки на шее. Видно, что в то время звезда Советского Союза страдала от лишнего веса. Сейчас же, несмотря на возраст, Алла Борисовна выглядит гораздо лучше. Косметологи и похудение преобразили артистку. Так, в свои семьдесят два года она выглядит моложе, чем выглядела несколько десятков лет назад.

Напомним, что Алла Пугачева с возрастом не стала превращаться в старушку. Наоборот, она стала вести более активный образ жизни, сменила имидж и погрузилась в воспитание наследников — Лизы и Гарри. До недавнего времени она счастливо жила с Максимом Галкиным в загородном доме. Однако недавно она с детьми покинула Россию.