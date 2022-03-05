"Выкидывает меня": Пригревшая мужика в доме Орлова оказалась на улице

Казалось бы, популярной певице должно быть не на что роптать, ведь у нее успешная карьера, хороший сын, к тому же недавно она вышла замуж. Но, как оказалось, все не так гладко.
Сегодня ведущая "Дома 2" оказалось на улице – в центре Москвы, откуда решила выйти на связь с подписчиками и поделиться последними новостями, которые оказались не очень радостными. Как выяснилось, у прославленной певицы плохо работает "Инстаграм", поэтому ей с самого утра сложно выкладывать посты, сторис и общаться в личных сообщениях. Это, безусловно, расстроило Орлову, которая все-таки привыкла держать связь "со своей любимой аудиторией".
"Весь день Инстаграм выкидывает меня", – призналась артистка.
Но ведущая телестройки не отчаялась и сообщила фанатам, где можно следить за ее жизнью помимо популярной соцсети. На случай "всемирного digital-апокалипсиса" она посоветовала зайти на ее страничку "ВКонтакте".
Напомним, не так давно Ольга Орлова ошарашила общественность новостью о своей свадьбе, так что теперь в ее доме не один мужчина в лице сына, а двое. Певица признавалась, что за финансы в семье отвечает именно новоиспеченный муж, причем он содержит даже ее наследника.