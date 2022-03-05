"Этот день настал!": Застуканная с "беременным" животом Бузова сделала заявление

Ольга Бузова заинтриговала подписчиков, сообщив о важном дне.

Недавно Ольга Бузова вызвала настоящий ажиотаж вокруг своей персоны. В сети всплыло видео, на котором звезда "Дома-2" предстала в необычном для себя свете. Так, ее пиар-директор опубликовал в микроблог ролик, на котором теледива, видимо, не подозревая о съемке, стоит, уткнувшись в телефон. Внимание фанатов привлекла фигура звезды. Так, с ракурса, с которого велась съемка, казалось, будто телеведущая беременна, причем двойней. Многие пользователи сети начали предполагать, что Ольга действительно находится в положении. Однако пока что каких-либо подтверждений этой информации нет.

Сегодня Бузова выступила с заявлением. В своем телеграм-канале она опубликовала видео, в котором рассказала, что теперь вводит ежедневную рубрику под названием "Какой сегодня день". Теледива решила ежедневно сообщать о праздниках, которые существуют в тот или иной день. Начать свой рассказ Ольга решила с дня выключенных гаджетов. Она рассказала, что раньше даже организаторы этого праздника специально отправляли напоминание о том, что "этот день настал". Цель же такого события заключается в том, чтобы люди наконец-то отвлеклись от мобильных устройств и посвятили время семье, друзьям, увлечениям.