"Приходит с концертов в два часа ночи": экс-возлюбленный не удовлетворил Елену Воробей

Елена Воробей разошлась со своим женихом. Суд по всему, расставание дается ей тяжело. Она заявила, что ей в очередной раз не повезло.
"Дело не в том, что Елена Воробей делает не правильный выбор или знакомится не с тем человеком, а происходят разрывы в отношениях, потому что с возрастом достаточно сложно устанавливать, формировать стабильные новые отношения. Это связано с тем, что личность сформирована. Сформированы привычки, ценности, потребности удовлетворяются в привычном для нее образом", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.
По словам психолога, если речь идет о том, что если человек известный, эстрадный, востребованный, человек, который зарабатывает, то может быть определенная проблема с разницей в доходах. Эксперт отметил, что с возрастом сложно устанавливать не только любовные отношения, но и дружеские. "Чем моложе человек, тем лучше он может адаптироваться к другому человеку, а с возрастом менять себя достаточно сложно", – говорит психолог.
"Кроме того, деятельность самого артиста, который в семь-восемь часов вечера только начинает работу, сопряжена с непредсказуемым стрессом, который отражается также на домашних людях. Человек приходит домой в районе двух часов ночи. Он находится на энергетическом подъеме, а другой человек пришел домой в восемь. Разрыв временной, разрыв в привычках, в логике работы. Елена Воробей приходит с концертов только в два часа ночи. Этот дисбаланс очень влияет на человеческие отношения", – подытожил Пономарев.
При этом, стоит отметить, что публике не известна причина, по которой на самом деле прекратились отношения Елены Воробей.