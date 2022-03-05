Отвернувшийся от семьи Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной

Отношения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной сильно запутаны.

Создатель группы "На-На" был женат на артистке с 2018 до 2020 года. Пара распалась, но сохранила теплые отношения. Недавно стало известно, что младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга решила отправить ее в дом престарелых. Общественность решение наследницы осудило, как и семья Алибасовых.

Бари Алибасов-младший даже хотел жениться на пожилой артистке, чтобы вытащить ее из учреждения. Позже он заявил, что купил для Лидии Николаевны дом, однако та ему не поверила. А вот знаменитый отец отреагировал крайне бурно. Он набросился на сына, попросил оставить их в покое и после буквально отвернулся от семьи, вычеркнув из жизни наследника.

Теперь в личном блоге Бари Каримовича появился снимок, на котором он запечатлен с экс-супругой. Алибасов нежно обнимает Федосееву-Шукшину и улыбается. Немолодые артисты явно счастливы вместе на этом фото. Подписчики тут же стали предполагать, как именно развиваются отношения в паре на данный момент и заговорили о воссоединении.

Ранее Бари Алибасов рассказал подписчикам, что его задержали полицейские. Он опубликовал ролик с сотрудниками ДПС, сообщив, что его уже отпустили. Поклонники, как всегда, высоко оценили позитивный настрой 74-летнего артиста.