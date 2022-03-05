"Стадия "анорексия": загнавшей себя Бузовой вынесли суровый приговор

Блогер Анастасия Ромах высказалась о фигуре Ольги Бузовой.

Ольга Бузова является одним из самых популярных пользователей в "Инстаграм" среди россиян. На певицу подписано больше 23 миллионов человек. Все они следят за тем, что выкладывает их кумир.

Экс-участница и ведущая "Дома-2" показывает каждый шаг из своей жизни. Поклонники всегда знают, во сколько она проснулась, куда поехала, где поужинала и когда вернулась домой. Также звезда показывает и какие-то бытовые вещи. Например, занятия спортом.

Знаменитость очень активно следит за своей фигурой. Она почти каждый день тренируется. Несмотря на то, что по мнению подписчиков, в жестких диетах и спорте сильной необходимости нет, исполнительница все равно продолжает истощать себя.

"Это уже подсознание того, что есть лишний вес, но по факту, его нет. Считаю, что у Бузовой все в норме. А если дальше худеть, то начнется стадия "анорексия". Считаю, что это подсознание, мозг по-другому совсем уже думает", – вынесла артистке суровый приговор Анастасия Ромах.

Судя по фотографиям и видео, которые всплывают в социальных сетях, у девушки, правда, нет проблем. Она выглядит стройной, а фигура у нее подтянута. Ольга Бузова никогда не рассказывала о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому, вероятно, ее основной целью является все же поддержание формы.