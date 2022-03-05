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Шоу-бизнес
Уехал в Америку, увлекся молодой ассистенткой и отказался от родных детей: что стало с Соловьевым

Уехал в Америку, увлекся молодой ассистенткой и отказался от родных детей: что стало с Соловьевым

К своим 48 годам брутальный актер Константин Соловьев успел покорить немало зрительских и дамских сердец. Но успешная карьера – не единственная причина, по которой артиста не перестают обсуждать. В свое время в личной жизни кинозвезды бушевали страсти, которые вполне сгодились бы для сюжета увлекательного сериала.
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Константин Соловьев родился в 1974 году и рос своенравным ребенком. Отцу-милиционеру и матери-инженеру было тяжело справляться с сыном, который прогуливал уроки, влипал в драки со сверстниками и не желал никого слушать. Однажды дело едва не дошло до исключения из школы, благо юноша взялся за ум и смог направить энергию в нужное русло, занявшись легкой атлетикой. Однако свой путь в жизни Константин нашел далеко не сразу.

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После окончания восьмого класса Соловьев поступил в медучилище, а потом решил пойти по стопам отца и попал в школу милиции. Ни то, ни другое ему оказалось не по душе. Только с третьего раза Константин определился, что хочет связать жизнь с творчеством, и начал свой путь в актерской карьере. Уже на третьем курсе Щукинского училища талантливого и статного парня пригласили работать на сцене Вахтанговского театра, а на четвертом он получил свою первую роль и сыграл в сериале "Будем знакомы!".

В стенах училища актер не только получил бесценные знания, но и познакомился со своей будущей супругой. Американка Ина Баррон стала единственной, кто всерьез покорил сердце двухметрового красавца, при виде которого в "Щуке" млели чуть ли не все студентки. Наверное, только ради нее Константин был готов совершить один из самых безбашенных поступков: перебраться в чужую страну без связей, денег и знания языка.

После окончания обучения Баррон уехала в США, а Соловьев отправился вслед за ней. За границей возлюбленные связали себя узами брака и прожили вместе около 10 лет. Все эти годы артисту приходилось разрываться на две страны, мотаясь работать из Америки в Россию и обратно. Сумасшедший график и непостоянство не могли не сказаться на отношениях супругов. К тому же, на съемках сериала "Кружева" актер положил глаз на коллегу Евгению Ахременко.

Евгению и Константина связывала не только работа, но и постоянные перелеты. Новая знакомая артиста, как ни странно, тоже жила в Штатах. Вскоре Соловьев порвал с женой, а позже перебрался в Россию и связал себя узами брака с новой возлюбленной. За четыре года брака у супругов родились двое сыновей: Даниил и Тимофей. Но через некоторое время после рождения младшего ребенка актер неожиданно оставил семью, вычеркнув из жизни не только бывшую жену, но и наследников.

Вот уже несколько лет у Константина Соловьева новая семья, а предыдущий брак, как и детей, он не признает. С третьей супругой, хореографом Анастасией Лариной, актер познакомился на съемочной площадке сериала "Литейный", где та работала ассистентом. Совладать с чувствами было невозможно – брутальная кинозвезда и молодая помощница кастинг-менеджера тут же влюбились друг в друга. Пара не скрывает, что Анастасия на 15 лет младше Константина, к тому же, их не смущает разница в возрасте. Супруги вместе воспитывают двоих дочерей: 10-летнюю Елизавету и 3-летнюю Елену.

Артист с большой теплотой говорит о своей семье и рассказывает, что всегда торопится домой с работы. Именно поэтому многих поклонников удивляет, что Соловьев так легко вычеркнул из жизни наследников от второго брака, в которых, по словам его бывшей жены, не чаял души. В прошлом году Евгения Ахременко рассказывала, якобы мужчина отказался подписать разрешение на выезд старшего сына за границу для лечения и сообщил, что готов отказаться от отцовства.

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 5 марта 2022, 12:14 Источник: Канал "Биограф и Я" на "Яндекс.Дзен" • Требует проверки
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